Donnarumma, svelate le commissioni che possono ‘portarlo’ alla Juventus

La Juventus può tornare su Donnarumma? L’indiscrezione è emersa in queste ore, “colpa” di alcune particolari commissioni.

In casa Juventus è tempo di riflessioni, sotto ogni punto di vista. Il club bianconero lavora, cerca di capire come migliorare la rosa a disposizione di Max Allegri, soprattutto in un momento dove le difficoltà sono evidenti. Anche la partita del Bentegodi contro il Verona ha mostrato tutte le problematiche che la ‘Vecchia Signora’ si ritrova a dover risolvere nel breve periodo. L’obiettivo, ovviamente, è quello di non vivere un’altra stagione di grande sofferenza come quella dello scorso anno con Andrea Pirlo in panchina.

Si guarda, dunque, anche al futuro e quelli che potrebbero essere gli accorgimenti da fare in sede di mercato. Non soltanto il reparto offensivo della squadra, dove sembra manchi l’elemento in grado di spostare gli equilibri, ma in generale diverse cose potrebbero cambiare. E si profila, tra l’altro, un’ipotesi clamorosa riguardo un possibile “switch” proprio tra i pali.

Juventus, le commissioni per Szczesny: si punta Donnarumma?

In questi giorni si è tenuta l’assemblea degli azionisti, dove sono emersi alcuni retroscena particolari riguardo la situazione economica del club. Tra questi, anche la situazione di Wojciech Szczesny ha catturato l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. In particolare, quello che balza all’occhio sono le commissioni che la Juventus dovrebbe versare nel caso in cui il giocatore restasse per altri due anni: ai suoi agenti andrebbero circa 4.6 milioni di euro di commissioni (2.3 + 2.3).

Questo, ovviamente, lascia perplesso l’ambiente ed apre a valutazioni diverse per il futuro della porta bianconera. Proprio questa situazione, relativa alle commissioni da dare agli agenti del polacco, porterebbe la Juventus – secondo quanto riportato dal portale Juventusnews24 – a guardarsi intorno. Il primo nome, ovviamente, è quello di Gigio Donnarumma, che a Parigi sta attraverso un momento non particolarmente brillante. Anche per il portiere campione d’Europa, insomma, la soluzione bianconera potrebbe risultare ideale.