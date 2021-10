Juve, il ‘cholito’ Simeone è una sentenza: il dato sorprendente

E’ terminata la prima frazione di gara tra Verona e Juventus con il risultato di 2-0 a favore dei veneti grazie ai due gol di Simeone.

Si sta disputando in questi minuti la gara tra il Verona e la Juventus. I padroni di casa sono avanti per 2-0 grazie alla doppietta di Simeone. Inizio davvero traumatico per i bianconeri, dove solo Dybala è stato pericoloso con un tiro-cross non sfruttato da Morata ed una traversa colpita a fine primo tempo.

Nessuno si aspettava questo atteggiamento della Juventus. Pavel Nedved aveva parlato così ai microfoni di ‘DAZN’ poco prima dell’inizio del match: “C’era un’aria pesante dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ma mi aspetto una forte reazione da parte dei nostri calciatori. Allegri? Ha bisogno di tempo”.

6 – Giovanni Simeone ha segnato 6 gol contro la Juventus in Serie A: dalla stagione del suo esordio nel massimo campionato (2016/17) è il giocatore che ha messo a segno piú reti contro i bianconeri nella competizione. Sprint.#SerieA #VeronaJuventus pic.twitter.com/fkIiP68tFy — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 30, 2021

Juventus, Simeone è il calciatore che ha segnato di più contro i bianconeri

La gara è cambiata dopo dieci minuti con la prima rete di Simeone. L’ex Cagliari e Fiorentina si è ripetuto solo quattro minuti dopo con una grandissima conclusione dalla distanza. Come quanto riportato da’ OptaPaolo’, Simeone ha siglato sei reti contro la Juventus in Serie A: dal suo primo anno in Italia (2016/17) è il calciatore che segnato di più contro i bianconeri in campionato.

E’ un grandissimo momento per Simeone, visto il poker realizzato contro la Lazio di Sarri solo domenica scorsa. Il centravanti aveva già segnato una doppietta, sempre nella sua prima stagione italiana, contro la Juve di Allegri quando giocava con la maglia del Genoa. Pioggia di critiche sui social per i bianconeri per la prestazione del primo tempo