Atalanta, svelato il massimo rischio per la monetina su Reina

Reina è stato colpito da una monetina durante i minuti di recupero di Atalanta-Lazio. I nerazzurri rischiano una squalifica.

Atalana e Lazio hanno pareggiato ieri per 2-2 nel match di ieri. La gara del Gewiss Stadium è stata giocata con un gran ritmo sin dal primo minuto. In casa biancoceleste c’è un po’ di rammarico, visto che i nerazzurri hanno pareggio per ben due volte nei minuti di recupero delle due frazioni di gara.

Sarri ha commentato così la gara: “Abbiamo dato un’ottima prova di carattere, i ragazzi sono ancora inca….. perché volevano portare a casa i tre punti”. Il pareggio definitivo di De Roon è arrivato al 94′, ma due minuti prima è successo un brutto episodio che rigurada Reina ed i tifosi dell’Atalanta.

Atalanta, rischio squalifica dell’intero stadio per la monetina lanciata a Reina

L’ex portiere del Napoli è stato colpito prima da un nastro e poi da una monetina mentre perdeva tempo per effettuare un lancio lungo. Il portiere è stato a terra per alcuni secondi. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, l‘Atalanta rischia la squalifica del settore incriminato, se non dell’intero stadio, ed una multa. Si attendono le decisioni del Giudice Sportivo.

Lo stadio di Bergamo è già stato protagonista di un lancio di monetina. Era il 1990 ed Alemao del Napoli fu colpito da una monetina. Quelle gara tra Atalanta e Napoli terminò con un pareggio, ma poi fu data la vittoria a tavolino ai partenopei. Quella decisione scatenò molto polemiche, visto che la squadra di Maradona era in lotta per lo Scudetto, poi vinto dagli azzurri, con il Milan di Sacchi.