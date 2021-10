Sta per iniziare Genoa-Venezia, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 15:00.

Tutto pronto per Genoa-Venezia, gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Luigi Ferraris di Genova, Davide Ballardini ospita il neopromosso Venezia di Paolo Zanetti. Per i padroni di casa resta da sciogliere il dubbio relativo alla presenza di uno tra Cambiaso, Ghiglione e Biraschi sulla corsia di destra. Il terzo resta favorito per una maglia da titolare. Non è da escludere la presenza in attacco dal primo minuto di Felipe Caicedo. Zanetti, invece, dovrà fare a meno di Amapdu, squalificato. Mazzocchi occuperà la corsia di destra, Henry al posto di Forte in attacco, dubbio tra Kiyine e Peretz.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa-Venezia, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Cambiato, Vasquez, Masiello, Criscito; Badelj, Behrami; Caicedo, Rovella, Kallon; Destro. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Marchetti, Semper, Sabelli, Portanova, Ghiglione, Biraschi, Tourè, Sturaro, Melegoni, Galdames, Pandev, Ekuban.

LEGGI ANCHE >>> Paura per Aguero: malore in campo, serve l’ambulanza

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Busio, Kiyine; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore: Zanetti (squalificato), in panchina Bertolini. A disposizione: Maenpaa, Schnegg, Modolo, Svoboda, Ebuehi, Haps, Tessmann, Peretz, Bjarkason, Heymans, Sigurdsson, Forte.