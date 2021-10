Inter, ancora tre punti: prezioso ritorno al gol di Correa con l’Udinese

L’Inter batte 2-0 l’Udinese grazie alla doppietta del ritrovato Correa. Buone indicazioni per il tecnico Inzaghi, che si avvina alla vetta.

Altri tre punti fondamentali, conquistati grazie alla doppietta di un giocatore ritrovatosi dopo alcune settimane complicate. L’Inter, nel lunch match dell’undicesimo turno del campionato, supera 2-0 l’Udinese grazie a Joaquin Correa tornato ad essere un fattore decisivo per la squadra di Simone Inzaghi (le ultime reti le aveva segnate al debutto contro il Verona). Una prestazione importante la sua, che gli consente di mettersi alle spalle il periodo complicato e guardare con maggiore fiducia al resto della stagione.

L’Inter vola con la doppietta di Correa

L’Inter, nel primo tempo, non rischia quasi nulla. Nicolò Barella ci prova almeno 4 volte (una proprio su assist dell’ex Lazio) senza riuscire però mai a battere il portiere Marco Silvestri. Dominio totale, con gli ospiti che provano a ripartire in velocità appoggiandosi spesso sulla fisicità di Isaac Success e Beto. La ripresa si apre allo stesso modo, con Denzel Dumfries che ha l’opportunità di mandare in porta sia Correa che Edin Dzeko ma sbaglia la misura del passaggio.

La prima gioia per i tifosi nerazzurri arriva al 60esimo: Correa (fino a quel momento tra i peggiori in campo) entra in area, salta Bram Nuytinck e batte Bizzarri con una conclusione imparabile. Otto minuti dopo ecco il raddoppio: questa volta Dumfries è bravo nella rifinitura e serve un pallone in mezzo all’area sempre per l’argentino, che di destro firma la sua doppietta personale. Al 73esimo ci prova pure Arturo Vidal, con un tiro che sfiora il palo. Al tramonto della partita si rende pericolo Gerard Deulofeu, che si vede anche annullare un gol per fuori gioco. Inzaghi può sorridere ed ora aspetta notizie riguardanti possibili passi falsi del Milan e del Napoli.

Classifica di Serie A aggiornata

Napoli 28, Milan 28, Inter 24*, Roma 19, Atalanta 19*, Lazio 18*, Fiorentina 15, Juventus 15*, Verona 15*, Sassuolo 14, Torino 14*, Empoli 12, Bologna 12, Udinese 11*, Sampdoria 9*, Venezia 8, Spezia 8, Genoa 7, Salernitana 7, Cagliari 6.