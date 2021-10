Il bomber accende il doppio derby: Milan e Inter avvisate

Il ‘Gallo’ Belotti ha diversi estimatori in serie A e anche in Premier League: Milan e Inter devono stare attente ad Arsenal e Tottenham

Al Torino rimane in bilico la permanenza di Andrea Belotti. L’attaccante bergamasco non ha rinnovato il suo contratto con i granata e se non dovessero esserci novità, il calciatore si libererà a zero a giugno. Una ghiotta opportunità di mercato che è destinata a far bussare alla sua porta vari club. Non solo italiani. Ivan Juric dovrà invece fare un tentativo per convincerlo a rimanere al Torino firmando il prolungamento di contratto.

Derby di mercato tra Milan e Inter per Belotti: in Premier Tottenham e Arsenal vogliono imitare le milanesi

Secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, in Italia sono essenzialmente quattro le formazioni che monitorano la situazione di Andrea Belotti. A lui pensa la Roma che cerca alternative per il progetto di José Mourinho. Un’altra formazione interessata è la Fiorentina. I viola potrebbero decidere di puntare sul ‘Gallo’ del Torino per sostituire Dusan Vlahovic. Il bergamasco però non si muoverà dalla Mole Antonelliana prima di quest’estate. Le altre due soluzioni portano a un vero e proprio derby di mercato. Le più interessate a Belotti sono infatti Inter e Milan. I nerazzurri cercano una prima punta mentre i rossoneri sono chiamati a trovare un sostituto a Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro di Belotti però potrebbe essere pure all’estero. Specie in Premier League, infatti, c’è chi spinge per averlo. Ci provano il Manchester United e il West Ham ma anche Tottenham e Arsenal. Anche qui si può compiere un derby. Paratici, infatti, lo apprezza già da tempo ed è disposto a fiondarsi su di lui.

In questa stagione, Belotti ha saltato cinque giornate di campionato a causa di un infortunio. Nelle restanti cinque ha firmato una rete. Non segna però da agosto quando ha firmato l’inutile gol all’Atalanta nel corso della prima giornata di campionato. Con il Milan, intanto, è tornato ad indossare la fascia di capitano che non rotolava intorno al braccio dal 28 agosto.