Serie A: Vlahovic straripante, solo un pari a Genova e Reggio Emilia

La sintesi delle sfide delle 15:00 di Serie A con Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli.

Pomeriggio di Serie A con una Fiorentina che passeggia contro lo Spezia, il Sassuolo che perde contro l’Empoli e il Genoa che nemmeno stavolta ingrana e finisce sullo 0-0 la sfida contro il Venezia. Considerato il pareggio della Lazio, la squadra di Italiano arriva a pari punti mentre Genoa e Spezia attenderanno il risultato del derby Salernitana-Napoli per saperne di più sulla lotta salvezza.

Serie A, le sintesi di Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli

Altisonante la Fiorentina che travolge lo Spezia per 3-0 con un incredibile Vlahovic. La prima frazione di gioco comincia in modo equilibrato, ma sul finale si accende prima con Sottil e poi con l’attaccante serbo che va in vantaggio dal dischetto. Due minuti più tardi doppietta sfiorata. La seconda frazione è quella definitiva con Vlahovic che insacca per ben due volte e chiude del tutto il match.

Incredibile la gara tra Sassuolo ed Empoli. Nel primo tempo alti livelli e neroverdi con il controllo del gioco. La rete è un autogol di Tonelli, che devia un tiro-cross di Traoré. Poche le successive occasioni per gli azzurri, che una sola volta riescono a impensierire Consigli su tiro di Di Francesco. La storia cambia nel secondo tempo: l’Empoli prende il mano il gioco e pareggia con un rigore procurato da Cutrone che Pinamonti trasforma in rete. Allo scadere il definitivo vantaggio con Zurkowsi.

Il Genoa in casa sembra dominare sul Venezia e ci prova nel primo tempo con Destro, Rovella e Pandev ma senza successo. Sirigu praticamente mai chiamato in causa. La gara termina con un pareggio a reti bianche, ma i rossoblu sono davvero sfortunati perché le occasioni non mancano.