Genoa-Venezia: l’infortunio al flessore rovina i piani del tecnico

Genoa-Venezia perde un protagonista al minuto 55. Mattia Destro si tocca il flessore ed abbandona il campo per infortunio.

Genoa-Venezia perde un protagonista poco dopo l’inizio del secondo tempo. Il match, fermo sullo 0-0 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, saluta Mattia Destro. L’attaccante del club rossoblù di Davide Ballardini si fa male al minuto 55. Il numero 23 dei genoani, dopo essersi toccato il flessore della coscia, si è avvicinato zoppicando alla panchina per chiedere la sostituzione.

Genoa-Venezia, infortunio Destro: le condizioni

L’attaccante ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 55, lasciando il posto in campo ad Ekuban che, tra le altre cose, si è reso subito pericoloso.

Ancora non sono chiare le modalità dell’infortunio e soprattutto l’entità di un problema che sembra essere muscolare. Con ogni probabilità il calciatore verrà sottoposto, nelle immediate ore successive al triplice fischio, ad esami clinici più approfonditi per capire l’entità dello stop. C’è attesa per il comunicato ufficiale del club ligure che al momento è al lavoro con lo staff medico.