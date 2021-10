Spalletti stizzito a DAZN: “Ecco tutta la verità su Insigne”

Fuori dal derby contro la Salernitana, Spalletti svela le carte sul suo Napoli e su Insigne: ‘nervosismo’ ai microfoni di DAZN

Continua a veleggiare a piena forza il Napoli di Luciano Spalletti, vincitore contro la Salernitana nel derby campano tra mille sofferenze e con due assenze importanti, quelle di Osimhen ed Insigne. Se il nigeriano non è stato neanche convocato per la sfida ai granata, il capitano azzurro si è accomodato in panchina per tutti novantasette minuti del pomeriggio. E il suo mancato ingresso in campo ha suscitato più di qualche curiosità/perplessità tra le fila della squadra commento di DAZN, subito ‘bacchettata’ da uno stizzito Spalletti nel post gara.

Spalletti e la verità su Insigne: “Aveva un affaticamento, non c’è nessun caso”

Di qui, Spalletti è stato chiaro: “Insigne ha un affaticamento muscolare ed è a rischio di farsi male. Trenta minuti per lui forse erano troppi, avevamo deciso di gestirlo a occhio. Se poi la squadra avesse avuto bisogno ulteriormente di qualità, allora avremmo potuto ragionare in maniera diversa. Mettere, però, un giocatore tecnico in una fase di gioco dove c’era grande fisicità nelle mischie in area, l’ho ritenuto inopportuno. Anche Osimhen era a rischio affaticamento e abbiamo deciso addirittura di non convocarlo. Insigne mi aveva avvertito ieri e stamattina l’ho lasciato decidere, d’accordo con tutto lo staff. Mi ha detto: ‘Mister, non rischiamo. Preferisco farlo se c’è bisogno’. Non c’è nessun caso o problema Insigne“.