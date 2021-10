“No comment…”: Thohir spiazza i tifosi sulla vendita dell’Inter

Thohir, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove si è soffermato anche su Suning.

L’Inter tra un’oretta giocherà contro l’Udinese ed ha l’occasione, in attesa delle gare della serata, di accorciare la distanza sulla vetta occupata da Napoli e Milan. E’ stata un’estate travagliata per i nerazzurri, visto il divorzio con con Antonio Conte e le cessioni dolorose di Lukaku ed Hakimi.

L’obiettivo di Suning è quello di ridurre i costi del personale per cercare di diminuire i debiti. Erick Thohir, che lasciò la carica di presidente dell’Inter proprio a Steven Zhang tre anni, ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’: “Perché ho ceduto l’Inter a Suning? Avevano un progetto ambizioso e valido”.

Inter, Thohir: “Non voglio commentare le difficoltà economiche di Suning”

Thohir ha poi proseguito il suo intervento: “Non potevo più occuparmi dell’Inter, visto che mi avevano offerto la presidenza del comitato olimpico dell‘Indonesia. Suning? Ho il massimo rispetto per loro, hanno scelto gli investimenti che ritenevano migliori. Hanno riportato il club a vincere lo Scudetto dopo undici anni”.

L’ex presidente dell’Inter ha poi concluso: “Suning in difficoltà economica? Preferisco non rilasciare nessun commento su questo, proprio per il mio amore che provo ancora per l‘Inter. Posso dire con certezza che nutrono il profondo rispetto sia per il club che per gli italiano. Quando sarà il momento giusto di cedere, lo faranno”.