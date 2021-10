“Rescissione immediata”: PSG, sta per esplodere una bomba

Un nuovo ed inaspettato risvolto in casa Paris Saint Germain. La voce è giunta in queste ore dalla Francia, possibile una rescissione immediata.

In casa Paris Saint Germain non si dormono di certo sere tranquille di questi tempi. Il caso Donnarumma, che tiene banco e che ovviamente attira anche l’attenzione dei media italiani considerando che al centro dell’attenzione c’è uno dei migliori giovani giocatori del nostro paese.

Negli scorsi giorni, poi, anche il caso Icardi-Wanda Nara, con il giocatore argentino che ha saltato allenamenti, partita, ed ha tenuto in apprensione non soltando l’ambiente parigino. Insomma, un avvio di stagione con diversi grattacapi per la compagine allenata da Mauricio Pochettino, che resta per saldamente in vetta alla classifica con un +8 sulla seconda Nizza.

Ma proprio in questi minuti si è aperto un nuovo caso all’interno dello spogliatoio parigino, che riguarda uno degli acquisti di questa estate. Il tutto sembra portare verso una clamorosa ed anticipata separazione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, Sergio Ramos verso la risoluzione del contratto

Stiamo parlando, in questo caso, di un altro dei grandi misteri che si respirano in casa Psg. Sergio Ramos è uno dei giocatori arrivati questa estate, e sul quale c’erano le grandi aspettative di club, allenatore ed ovviamente tifosi. Al momento, però, qualcosa che non quadra pare evidente. A distanza di quattro mesi dal suo arrivo, il giocatore non è ancora in grado di scendere in campo, e i dubbi sulla sua situazione aumentano.

LEGGI ANCHE >>> Lascia il campo in anticipo: Mourinho una furia in Roma-Milan

Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Le Parisien’, infatti, il club parigino starebbe pensando alla risoluzione del contratto. Una scelta che avrebbe del clamoroso, considerando anche andrebbe ad aggiungersi ad una situazione altrettanto spigolosa come quella di Donnarumma.