Lascia il campo in anticipo: Mourinho una furia in Roma-Milan

Partita dal clima rovente all’Olimpico, tra Roma e Milan: Mourinho diventa una furia e lascia il terreno di gioco in anticipo, il motivo

All’intervallo con il Milan in vantaggio, la Roma è chiamata a scuotersi. Anche perché la classifica rischia di complicarsi e, con un’altra sconfitta in un big match, i giallorossi rischiano di abbandonare subito il ‘carrozzone’ delle sette sorelle e complicare la propria corsa alla zona Champions.

All’Olimpico, però, la Roma dovrà fare i conti anche con il clima rovente, generatosi dopo l’esultanza provocatoria di Zlatan Ibrahimovic. Un clima che José Mourinho sta vivendo alla sua maniera, in un duello quasi personale con il direttore di gara Maresca: secondo il portoghese, alcuni fischi dell’arbitro napoletano restano più che discutibili, non nascondendo la propria rabbia dalla panchina.

Mourinho va negli spogliatoi in anticipo: contestazione aperta verso l’arbitro

E per evitare che la propria rabbia gli costi una nuova espulsione, Mourinho ha abbandonato il primo tempo in anticipo. Esattamente, a pochi minuti dal duplice fischio, all’ennesima chiamata di Maresca giudicata non corretta dallo Special-One. D’altronde, il portoghese stava provando a gestire la propria frustrazione verso la direzione arbitrale dell’Olimpico, anche se non è riuscito a trattenersi in chiusura del primo tempo.

Eppure, Mourinho ce l’aveva messa tutta a stare calmo. Come svelato dal bordocampo di DAZN, il tecnico lusitano aveva ‘chiesto’ al proprio vice di avvicinarsi maggiormente al campo per seguire gli episodi fischiati da Maresca, per evitare nuovi guai con la classe arbitrale nostrana. Una sorta di ‘Vieni qui tu, sennò finisce che mi faccio espellere di nuovo’.