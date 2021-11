“Con quello stipendio…”: Lo Monaco torna ad attaccare Mourinho

Il direttore generale del Messina Pietro Lo Monaco è tornato ad attaccare Mourinho su CMIT TV: “Ha determinate qualità ma non è una cima”

“Lo Monaco chi? Io conosco il monaco del Tibet, Monaco di Montecarlo, il Bayern Monaco e il Gran Premio di Monaco. Se qualcuno vuole diventare famoso parlando di me mi deve pagare”. Ricordate queste parole? Era il 2008 e José Mourinho replicava così ad alcune dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, allora amministratore delegato del Catania che si era espresso in maniera ruvida sul suo conto: “Andrebbe preso a bastonate tra i denti” disse l’attuale direttore generale del Messina. Il dirigente è tornato a parlare nuovamente dell’allenatore della Roma, all’epoca all’Inter e lo ha fatto su CMIT Tv. Le sue parole non piaceranno molto al tecnico lusitano.

Roma, Lo Monaco attacca ancora Mourinho: “Per quello che guadagna non mi sembra una cima”

Pietro Lo Monaco, intervenuto in diretta su CMIT TV è tornato a parlare di José Mourinho. Il dirigente ex Catania, ora al Messina, non è stato molto tenero nei confronti dell’allenatore della Roma che non sta vivendo un periodo molto semplice ed acuito dalla sconfitta interna contro il Milan.

“Lo screzio è stato solo pittoresco e da parte sua. Mourinho ha determinate qualità ma per quel che si vede in campo non mi sembra una grande cima. Specie in considerazione dello stipendio che percepisce dovrebbe esprimere un altro tipo di lavoro”, ha detto Lo Monaco. Chissà se questa volta Mourinho replicherà ancora oppure non ascolterà il “rumore dei nemici”.

Sulla stagione dei giallorossi pesa molto la sconfitta nel derby e la brutta immagine contro il Bodo Glimt. Al pesante ko contro i norvegesi sono seguiti due risultati utili consecutivi (Napoli e Cagliari) ma domenica sera all’Olimpico, i giallorossi sono andati incontro a un nuovo stop contro il Milan. La formazione capitolina è quarta, a pari punti con l’Atalanta e ha un punto di vantaggio su Lazio e Fiorentina.