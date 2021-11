Conte riabbraccia Paratici al Tottenham: pronto lo sgarbo all’Inter

Il prossimo allenatore del Tottenham potrebbe essere Antonio Conte, che avrebbe avanzato delle richieste sul mercato per firmare: in lista quattro giocatori dell’Inter.

L’avventura di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Tottenham si è ufficialmente conclusa. La squadra non vive un momento felicissimo e continuo di risultati positivi in Premier League: si trova ottava in classifica a 15 punti. Il cambio in panchina potrebbe portare Antonio Conte nuovamente in Inghilterra.

Tottenham, Conte firma se arrivano acquisti dall’Inter

L’ex allenatore dell’Inter notoriamente non ama prendere incarichi a stagione inoltrata, poiché preferisce lavorare fin dal ritiro estivo con le sue squadre, ma è pronto a fare un’eccezione. Il tutto per il piacere di tornare ad allenare in Premier League e sopratutto per rimettersi in gioco dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter, piuttosto che restare in anno sabbatico.

Ciò che non significa che Conte sia disposto ad accettare qualsiasi condizione, bensì intende imporne delle sue. Come riferisce ‘football.london’, il tecnico italiano per firmare avrebbe avanzato precise richieste sul fronte del calciomercato, tra cui l’arrivo in rosa di alcuni calciatori dell’Inter. I profili individuati e richiesti a Fabio Paratici sarebbero principalmente quattro: Nicolò Barella, in questo momento in trattativa di rinnovo coi nerazzurri; poi Lautaro Martinez, che ha prolungato l’accordo vigente fino al 2026; Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, quest’ultimo già accostato agli Spurs di recente. Si attende di capire se il Tottenham intenderà compiacere le richieste dell’allenatore.