“Come il Bayern di Guardiola”: l’inaspettato elogio di Adani alla big di A

Daniele Adani, da poco tempo diventato commentatore tecnico della Rai dopo il divorzio da Sky Sport, ha sempre mostrato il suo apprezzamento per il calcio vistoso, moderno e fatto di trame di gioco apprezzabili. Il ‘debole’ dell’ex difensore per i sistemi di gioco innovativi non è un mistero. Spesso ha fatto apprezzamenti pubblici per alcuni allenatori che nel corso degli ultimi anni si sono fatti riconoscere per il gioco praticato mentre è stato duro per chi a suo avviso preferisce un calcio ormai superato. Uno dei suoi attacchi recenti più forti è stato a Massimiliano Allegri. C’è un altro allenatore italiano invece che è stato oggetto della sua valutazione alla ‘Bobo Tv’ su Twich. In questo caso però il giudizio è stato lusinghiero. Il tecnico in questione è Stefano Pioli, reduce dalla vittoria all’Olimpico di Roma.

Milan, Adani innamorato di Pioli: “Mi ricorda il modo di giocare di Guardiola al Bayern Monaco, gioca da Dio”

L’ex difensore Daniele Adani ha espresso tutto il suo apprezzamento per il gioco proposto dal Milan di Stefano Pioli: “Non si tratta dello stupore di una partita, ormai è una conferma. I rossoneri in fase di possesso contro la Roma hanno spesso proposto un 3-1-1-5, con Kessie in mezzo ai due difensori centrali. Qualcosa che per la prima volta l’ho vista fare al Bayern Monaco di Guardiola. In questo caso gli esterni si alzano e si accentrano. Leao è andato a fare il trequartista e Calabria è entrato al centro, in una posizione da mezzala. Il Milan gioca da Dio. A Roma si è imposto su un allenatore che non perdeva in casa da 47 partite. Guardiola ha aperto gli occhi a tutti. Attraverso i giochi di posizione si creano spazi per sorprendere. I terzini in mezzo al campo li ha inventati il catalano. Tecnici come Nagelsmann e Rose hanno adottato questa filosofia. Nessun è Steve Jobs ma il calcio si evolve”.

Il Milan del tecnico parmigiano sta crescendo tanto nell’ultimo anno. Nel passato campionato ha disputato a lungo lo scudetto prima di arrendersi all’Inter. Quest’anno Ibrahimovic e compagni rispondono per il momento colpo su colpo al Napoli di Luciano Spalletti e hanno sette punti di vantaggio sui cugini dell’Inter. I rossoneri al momento faticano soltanto in Champions League, competizione in cui domani hanno l’ultima chance per tornare in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. I rossoneri sono attardati di quattro lunghezze sul Porto – prossimo rivale – e sull’Atletico Madrid.