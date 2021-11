Juventus, Allegri ha un asso nella manica per superare la crisi

Allegri e la Juventus si stanno preparando alla sfida contro lo Zenit in Champions: per qualificarsi serve un solo punto.

La Juventus scenderà in campo questa sera, alle ore 21:00 all’Allianz Stadium, per affrontare lo Zenit in Champions League. L’obiettivo è quello di guadagnare almeno un punto per qualificarsi agli ottavi. La squadra, però, non sta vivendo un momento semplice, dovuto a un inizio di stagione abbastanza complicato e a due sconfitte di fila rimediate in Serie A. È quindi ora di invertire la rotta, soprattutto perché l’obiettivo ottavi di Champions è davvero a un passo. Ecco allora cosa ha pensato Massimiliano Allegri per superare la crisi.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri pensa al Professor Vercelli per superare la crisi

Il momento difficile dev’essere superato per forza di cose e anche al più presto, come ha affermato ultimamente lo stesso Massimiliano Allegri. L’obiettivo è parlare poco, lavorare e tornare a vincere. Per questo motivo, il tecnico bianconero, in ritiro con i suoi, ha preferito affidarsi al Professor Giuseppe Vercelli, responsabile dell’area psicologica della Juve.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Porto, Pioli ha già le idee chiare per l’attacco

I due infatti, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sono stati visti insieme a bordo campo durante una seduta di allenamento condotto dalla squadra. Prima ci sarebbe stato tra loro un dialogo, poi il mister si sarebbe avvicinato al gruppo per iniziare appunto l’allenamento. Vercelli è ormai alla Juventus da circa 20 anni e Allegri spera possa riuscire ad aiutare i suoi giocatori in un momento tanto complicato.