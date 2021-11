Milan-Porto, Pioli ha già le idee chiare per l’attacco

Milan-Porto, ultima chiamata per i rossoneri per cercare di restare aggrappati al sogno ottavi di finale di Champions League. Servirà una gara perfetta con l’obiettivo di centrare i primi tre punti del girone

Il Milan dovrà cercare di battere il Porto per tenere vive le residue speranze di qualificazione ai prossimi ottavi di finale di Champions League. Pioli proverà a centrare il miracolo partendo dalla sfida contro la compagine portoghese. Servirà attenzione, cinismo e cura dei dettagli.

Il tecnico rossonero si affiderà all’undici titolare, con Ibrahimovic in vantaggio su Giroud per il ruolo di attaccante titolare. Ballottaggio serrato e ancora nel vivo, ma difficilmente il tecnico rossonero sceglierà di rinunciare allo strapotere fisico e carismatico dell’attaccante svedese. Giroud, dal canto suo, potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa.

Milan-Porto, Ibrahimovic in vantaggio su Giorud e le decisioni di Pioli

Ibrahimovic potrebbe superare Giroud nelle gerarchie offensive di Pioli nonostante sia sceso in campo anche nella sfida di domenica sera contro la Roma. La sensazione è che il tecnico rossonero, in questa fase decisiva e delicata della stagione Europea del Milan, voglia affidarsi al carisma e alla personalità di Ibrahimovic. Occhio al possibile ritorno in campo dal primo minuto anche di Diaz. Sulla sinistra confermato Leao. Le probabili formazioni di Milan-Porto:

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luiz Diaz; Martinez, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao