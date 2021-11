Juve, anche Briatore è perplesso: i consigli a sorpresa dell’imprenditore

Le parole di Flavio Briatore sulla Juventus di Allegri, la quale non è ai livelli del precedente ciclo dell’allenatore toscano in bianconero.

La situazione della Juventus di Max Allegri è un tema di conversazione praticamente un po’ dovunque. La squadra non riesce a esprimersi a grandi livelli in Serie A e ciò potrebbe generare un capovolgimento di fronte rispetto alle ultime stagioni da protagonista. A tal proposito Flavio Briatore, noto imprenditore e tifoso della Juventus, ha esposto il suo punto di vista senza far mancare qualche consiglio tecnico.

A ‘La Politica nel Pallone’ su RAI GR Parlamento è intervenuto l’imprenditore Flavio Briatore, il quale si è espresso sulla situazione dei bianconeri: “Non ci aspettavamo una Juventus così, nessuno avrebbe potuto. A gennaio dovrebbero vendere qualche calciatore e comprare una punta e un centrocampista, perché per come gioca ora la Juventus è una squadra da metà classifica. Manca qualcuno che faccia gol e manca un centrocampista”.

In molti hanno attribuito un grande cambiamento all’addio di Cristiano Ronaldo, passato in estate al Manchester United. La cessione del portoghese avrebbe portato alla perdita di un grande riferimento ma anche del migliore tra i finalizzatori. Briatore è d’accordo: “Ronaldo aveva sanato questa situazione perché in un modo o nell’altro i gol li faceva. La vecchia Juve di Allegri era molto forte, con centrocampisti solidi, poi è stata smantellata e sono stati presi presunti talenti che non si sono rivelati tali”.