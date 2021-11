Lo Monaco durissimo su Nedved: che attacco al bianconero

Il dirigente, Pietro Lo Monaco, ha parlato di Pavel Nedved per commentare la situazione complicata della dirigenza bianconera.

Reduce da un pareggio e due sconfitte, la Juventus di Massimiliano Allegri è già sul filo del rasoio. La squadra bianconera ha grande difficoltà ad esprimere gioco e al momento sono sempre più complicate le prospettive per la lotta allo scudetto, considerato lo stato di forma di Napoli, Milan e Inter su tutte.

Juventus, Lo Monaco attacca la dirigenza: “Che competenze ha Nedved?”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto ai microfoni di ‘CM.it TV’ ed ha parlato proprio della situazione che vive la Juventus da nona in classifica: “Con Allegri si è provati a tornare alla normalità, ma senso rimarrà un tentativo. Dopo Marotta non c’è stato qualcuno capace di sostituirlo. Che competenze ha Nedved per avere questo potere? La Juve dovrebbe rispondere anche a questa domanda”.

Sul fronte del mercato, invece, Lo Monaco si esprimere come segue e poi chiude con una dura constatazione sulle prospettive della squadra e società bianconere: “Non credo che Vlahovic andrà alla Juventus. Credo che andrà al Tottenham, visto l’arrivo di Conte. Vlahovic è un top player. Il problema della Juve risale alle ultime 3-4 campagne acquisti. Si sono visti calciatori spacciati per campioni. Chiellini e Bonucci non sono eterni. Io dico che sono con un piede e mezzo dall’altra parte”.