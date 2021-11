Brutte notizie in Serie A: il bomber si ferma e fa tremare i fantallenatori

Brutte notizie per tutti i fantallenatori della nostra Serie A: il bomber si ferma e fa tremare chi ha scommesso su di lui all’asta

Seppur un inizio di stagione tutt’altro che esaltante, il Genoa ha trovato il bomber che tanto aspettava. Mattia Destro è ripartito alla grande, con un avvio fulminante da sei reti in otto presenze in campionato, riaccendendo una scintilla in tutti i fantallenatori che hanno puntato su di lui all’asta.

L’ex Roma, Milan e Siena sembra aver finalmente ingranato il ritmo giusto, a scapito dei tanti infortuni che nelle ultime stagione lo hanno rallentato a dismisura. Gli stessi infortuni che, però, sono tornati adesso a dargli fastidio, complicando i piani del Genoa e delle tante compagini fantacalcistiche che stanno facendo affidamento su Destro.

Serie A, brutte notizie per il Genoa: si ferma Destro

Uscito anzitempo nell’ultima gara contro il Venezia, l’attaccante rossoblù si è sottoposto a canonici esami strumentali, che non hanno regalato al Genoa una bella notizia: “Il Genoa CFC comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Mattia Destro hanno rilevato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro”.

È chiaro il comunicato ufficiale della società ligure, che dovrà fare a meno del proprio bomber per le prossime settimane di Serie A. I tempi di recupero restano ancora tutti da definire, ma sarà certo assente per la gara salvezza del weekend, contro l’Empoli dell’ex Andreazzoli.