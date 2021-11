Un’altra squadra di Serie A va in ritiro: arriva l’annuncio ufficiale

Dopo la Juve anche il Cagliari, ultimo in Serie A, va ufficialmente in ritiro. I sardi sono in netta difficoltà e Giulini chiede la scossa.

Dopo Juventus, Sampdoria ed Udinese un altro club di Serie A va in ritiro. Il Cagliari di Walter Mazzarri è ultimo in classifica ed ha optato per questa scelta dopo l’ennesima sconfitta. La prestazione di Bologna ha messo in allarme la società con la squadra che non è sembrata dare alcuna reazione.

La sconfitta contro i felsinei è arrivata in maniera netta ed il club ha optato per questa decisione per dare una sterzata ad una stagione sino a questo momento complicata e che ha già visto un cambio in panchina con l’esonero di Leonardo Semplici.

Serie A, il comunicato del Cagliari è ufficiale

Visto il precedente esonero la società ha voluto subito chiarire che la posizione di Mazzarri non è in bilico ed ha voluto avvisare i giocatori con la scelta di effettuare il ritiro. Ecco il comunicato del club:

“Domani pomeriggio, mercoledi’ 3 Novembre, è stato programmato un nuovo allenamento: al termine la squadra inizierà il ritiro in vista della gara di sabato”.