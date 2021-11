Ufficiale, un altro attaccante top si ferma. Fantacalcio, tegola in vista?

Il top player della Serie A si ferma e fa tremare chi lo ha preso al Fantacalcio: tegola in vista per lui e la sua squadra?

Per quanto sia necessaria una buona dose di fortuna, il Fantacalcio è anche una questione di scelte ed intuizioni. E andare su Ciro Immobile, spesso e volentieri, rappresenta la cosa più vicina al diventare favoriti, già a partire dall’asta. Da quando è tornato in Serie A nel 2016, l’ex Dortmund e Sevilla ha fatto registrare numeri da record, vincendo con la sua Lazio più di qualche trofeo e la Scarpa d’Oro.

Quest’anno, l’attaccante di Torre Annunziata ha avuto qualche problemino fisico, rientrato poi in tempo per i grandi appuntamenti della sua Lazio. Adesso, però, Immobile è tornato a tenere col fiato sospeso i biancocelesti e i tanti fantallenatori che hanno puntato una fortuna su di lui.

Fantacalcio, si ferma Immobile: niente allenamento pre-Marsiglia e biancolesti in ansia

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Ciro Immobile non ha preso parte all’allenamento odierno della Lazio, in vista della gara europea contro l’Olympique Marsiglia. Il bomber biancoceleste è a riposo per qualche sintomo influenzale, con lo staff medico dei capitolini in continuo monitoraggio della situazione.

D’altronde, l’attaccante campione d’Europa è reduce da un calendario fitto di impegni e il timore di una ricaduta dal punto di vista muscolare (affaticamento) è un rischio che Sarri vuole evitare. Soprattutto se di mezzo ci si mette anche l’influenza, che può debilitare le sue difese immunitarie e la sua tenuta generale in allenamento.