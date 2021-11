Paolo Maldini, prima dell’inizio del match tra il suo Milan ed il Porto, è stato intervistato da Amazon Prime video.

E’ iniziata da qualche minuto la sfida di Champions League tra il Milan ed il Porto. E’ una sfida decisiva per la squadra di Pioli, che ha l’obbligo di vincere per avere ancora qualche possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. I lusitani stanno già sono passati in vantaggio grazie al gol di Diaz.

Pioli è intervenuto così ad ‘Amazon Prime’ prima della sfida: “Dobbiamo essere precisi tecnicamente. Loro possono metterci in difficoltà, ma sappiamo dell’importanza della gara”. Anche Paolo Maldini è stato intervistato da ‘Amazon Prima’ prima del fischio iniziale della gara di San Siro:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Maldini su Donnarumma e Calhanoglu: “E’ anche merito loro se siamo in Champions”

“Rinnovo di Kessie? Ne stiamo parlando da tanto tempo. Ci incontreremo di nuovo con il suo agente per l’ennesima volta e poi decideremo il da farsi con serenità. Questo non è il tema di oggi, ma dobbiamo pensare alla gara contro il Porto e al Derby di domenica”. Il dirigente ha parlato anche di Donnarumma e Calhanoglu:

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Milan-Porto: segui la partita LIVE

“Se siamo in Champions è per merito di tutti i ragazzi, anche quelli che avevano il contratto in scadenza l’anno scorso, che hanno mostrato grande professionalità. Dobbiamo ringraziare anche Donnarumma e Calhanoglu“. Parole al miele di Maldini verso due giocatori che sono stati molto criticati per non aver rinnovato il contratto con il Milan.