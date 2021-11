Milan-Porto è iniziata. La sfida della quarta giornata della fase a gironi di Champions League è partita. Fischio d’inizio allo stadio San Siro.

Fischio di inizio di Milan-Porto, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Allo stadio San Siro di Milano, la formazione di Stefano Pioli affronta la squadra portoghese in un match da dentro o fuori. La qualificazione dei rossoneri è a rischio vista la classifica del girone che segna ancora zero punti per la compagine rossonera. Il tecnico dei rossoneri affida l’attacco ad Olivier Giroud, alle cui spalle agiranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao. Conceiçao, invece, affida la manovra al duo Taremi-Evanilson. Il match, visibile su Amazon Prime Video, sarà arbitrato dal signor Turpin, arbitro francese.

Milan-Porto, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Uribe, Sergio Oliveira, Luis Diaz; Evanilson, Taremi. All. Sergio Conceiçao.