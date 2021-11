Ufficiale: brutto infortunio e operazione, lo stop sarà lungo

Tegola in arrivo in Serie A. Infortunio per Gianluca Frabotta, terzino della Juventus ma attualmente in prestito all’Hellas Verona.

Infortunio Frabotta – Brutta notizia in arrivo in Serie A. Si è fatto male Gianluca Frabotta, terzino dell’Hellas Verona il cui cartellino è di proprietà della Juventus di Andrea Agnelli. Il calciatore si è sottoposto ad un intervento al tendine di Achille. A darne notizia è lo stesso club scaligero che, con un comunicato ufficiale, ha riferito il primo bollettino medico ed anche i tempi di recupero per rivedere il calciatore in campo.

Infortunio Frabotta: i tempi di recupero

“Hellas Verona FC rende noto che nella giornata di ieri, martedì 2 novembre, il calciatore Gianluca Frabotta è stato sottoposto ad intervento chirurgico al tendine di Achille destro. L’intervento, eseguito dal Professore Attilio Santucci presso la clinica Villa Stuart di Roma, è tecnicamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane”.

Può considerarsi praticamente concluso il 2021 del calciatore che si è operato oggi a Villa Stuart, a Roma. I tempi di recupero, di circa otto settimane, non gli consentiranno di tornare in campo prima del 2022.