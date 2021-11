Sta per iniziare Sheriff-Inter, match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 21:00.

L’Inter di Inzaghi proveranno a conquistare punti importanti nella trasferta in Transnistria per la qualificazione agli ottavi di Champions. Il match Sheriff-Inter è importantissimo per i nerazzurri in chiave qualificazione. Il club di Inzaghi è bloccato al terzo in classifica a quota 4 punti dopo i risultati non troppo esaltanti, con il Real Madrid e proprio lo Sheriff a quota 6. Vincere, per i nerazzurri, significherebbe agguantare il secondo posto. In caso di sconfitta del Real contro lo Shakhtar, l’Inter salirebbe addirittura al primo posto in elenco. Ad arbitrare il match che inizierà alle ore 21:00 allo stadio Stadionul Sheriff sarà il signor Zwayer, arbitro tedesco. Al VAR, invece, il duo Fritz-Osmers.

Sheriff-Inter, le formazioni ufficiali

Sheriff (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traore, Kolovos, Castaneda; Yakhshiboev. All.:Vernydub

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Skriniar; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martínez. All.: Inzaghi