Lazio, dopo lo spavento c’è il sorriso: il video che fa esultare Sarri

Dopo lo spauracchio che aveva tenuto in ansia la Lazio, può ritornare il sorriso: il video che fa esultare Maurizio Sarri

Giornata di vigilia per la Lazio di Maurizio Sarri, che domani sarà di scena al Velodrome, per il difficile impegno di Europa League contro il Marsiglia. Dopo il pareggio beffa di Bergamo, i biancocelesti hanno concluso una settimana caratterizzata dai molteplici alti e bassi, a partire dalla roboante sconfitta di Verona, che ha aperto qualche crepa sul ciclo tecnico sarriano.

Non solo, a complicare questa nuova settimana della Lazio, si era messo anche lo spauracchio Ciro Immobile. Tra affaticamento muscolare e sintomi influenzali, il super-bomber biancoceleste aveva saltato l’allenamento di ieri, mettendo in allarme il popolo capitolino e i tanti fantallenatori che hanno puntato su di lui all’asta.

Lazio, che sospiro di sollievo: si rivede Immobile, convocato per Marsiglia

La buona notizia per Maurizio Sarri e per la sua Lazio, però, arriva direttamente dall’account ufficiale della società biancoceleste. Tra i partenti per Marsiglia, figura anche e soprattutto Ciro Immobile, recuperato almeno numericamente per la trasferta francese. Nonostante si fosse allenato a parte nella rifinitura mattutina, l’attaccante campano prenderà parte al prossimo impegno di Europa League, lasciando a Sarri il compito di ‘rischiarlo’ o meno dal primo minuto.