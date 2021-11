Busquets l’ha fatto di nuovo: stessa figuraccia del 2010, il video è virale

Busquets, veterano del Barcellona, è stato protagonista di un gesto antisportivo contro la Dinamo Kiev.

Sergio Busquets è una delle ultime colonne del Barcellona, un campione legato ai colori blaugrana da ++à+à anni. Con i catalani ha vinto tutto (l’ultima Champions vinta nel 2015 contro la Juventus). Ma, come tutta la squadra, ha dovuto patire anche lui il crollo che il club sta vivendo negli ultimi tempi. Dopo lo storico addio di Messi, e il burrascoso esonero di Koeman, il Barcellona arranca in campionato e non sta brillando neanche in Champions. Ieri sera, però, ha ottenuto un’essenziale vittoria contro la Dinamo Kiev per 0-1. Durante questo match, sembra di aver rivissuto un deja vu, di cui Busquets ne è stato un protagonista in negativo…

Busquets, ancora una simulazione: sembra il remake di Barcellona-Inter

Il Barcellona di Busquets è riuscito a vincere di misura in Ucraina contro la Dinamo Kiev. Non avessero vinto, gli uomini di Barjuan (allenatore ad interim) avrebbero potuto compromettere la qualificazione agli ottavi: sono solo due le lunghezze in più al Benfica a quota 4 punti. Dunque, una vittoria arrivata con merito ma con sacrificio e paura, dal momento che è stata solo di “corto muso” e col rischio che un pareggio potesse arrivare anche all’ultimo minuto. Ringraziamento speciale al baby Ansu Fati che l’a sbloccata al minuto 70′.

A far discutere, però, è stata una dinamica che ha visto coinvolto in negativo Sergio Busquets. Il centrocampista, a seguito di un contrasto aereo, è rimasto ‘tramortito’ al suolo, lasciando intendere che avesse delle importanti conseguenze fisiche a seguito dell’impatto con l’avversario. Peccato che pochi istanti dopo si sia rialzato prontamente per proseguire l’azione una volta constatato il mancato fischio dell’arbitro.

Una sorta di remake di ciò che accadde nel 2010 durante la semifinale di Champions contro l’Inter al Camp Nou: in quel caso, però, la mossa di Busquets fu proficua, causando l’espulsione di Thiago Motta.