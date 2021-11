Barcellona, dal caos arriva la svolta: ecco il nuovo allenatore

Aria di svolta in casa Barcellona: dopo la crisi senza fine targata Koeman, i blaugrana sono pronti ad abbracciare il nuovo tecnico

Prima l’addio di Messi, poi quello di Koeman. Nel mezzo una debacle che il Barcellona non è riuscito ad impedire, in difesa del proprio campionato e della propria storia. Autrice di un campionato disastroso e di un girone di Champions League per nulla migliore, la formazione blaugrana rischia di chiudere una nuova stagione tra fallimenti e delusioni, in attesa di una rifondazione che tarda ad arrivare.

Rifondazione, però, che potrebbe arrivare attraverso il nome di Xavi Hernandez. L’ex capitano del Barcellona è stato da sempre uno dei candidati alla panchina dei catalani e, dopo il blitz negli Emirati Arabi della stessa dirigenza blaugrana, è pronto a tornare a casa per raccogliere uno dei compiti più difficili della propria carriera.

Barcellona, ecco il nuovo allenarotre: Xavi torna a casa

Come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, venerdì potrebbe già arrivare l’ufficialità di Xavi Hernandez come nuovo allenatore del Barcellona. Il club catalano verserà i cinque milioni di euro di clausola, previsti dall’Al Sadd (attuale squadra dell’ex blaugrana) per liberarlo e lasciarlo libero di tornare in Liga. Una clausola che, però, il Barça potrebbe anche non pagare, in caso di accordo trovato e stretto con lo sceicco Mohammed bin Khalifa Al Thani. Solo senza una stretta di mano con il presidente dell’Al Sadd, allora, i catalani si affretteranno a pagare la penale, per riabbracciare Xavi.