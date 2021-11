Juventus, Allegri ha deciso: Chiesa non cambierà più ruolo

Allegri ha deciso il nuovo ruolo di Chiesa. Dopo alcuni tentativi e cambi di posizione continui, la sensazione è che il tecnico bianconero abbia scelto e individuato il ruolo definitivo dell’ex Fiorentina

Allegri è pronto a puntare con forte decisione e regolarità su Chiesa in vista del proseguimento della stagione. Dopo alcuni cambi ruolo e punti interrogativi, la sensazione è che il tecnico bianconero sia pronto a consegnare all’ex Fiorentina le redini della manovra offensiva della Juventus.

Chiesa, salvo clamorosi colpi di scena, agirà da esterno sinistro con Cuadrado sulla destra. Ovviamente non è escluso che Allegri possa valutare e utilizzare Chiesa anche sulla fascia destra, ma il ruolo definitivo dell’ex Fiorentina sarà quello di esterno di sinistra. Fine degli esperimenti, soprattutto dopo il ritorno a pieno regime di Morata e Dybala. Chiesa non vestirà più i panni d’attaccante centrale (finto nove) o seconda punta.

Il nuovo ruolo di Chiesa: Allegri cerca stabilità

Il nuovo ruolo di Chiesa servirà ad Allegri per viaggiare in maniera definitiva su una totale stabilità. Il tecnico bianconero andrà alla ricerca dell’undici titolare da schierare in maniera costante e definitiva senza ulteriori stravolgimenti in corso d’opera. Chiesa agirà da esterno sinistro e all’occorrenza, con l’assenza di Cuadrado, sarà utilizzato anche sulla destra, ma l’ex Fiorentina non occuperà nessun altro ruolo.

Una mossa, come detto, per cercare di avere immediate risposte e garanzie e puntare su una totale stabilità. Chiesa potrebbe agire da esterno sia nel 4-4-2 sia in caso di passaggio al 4-3-3.