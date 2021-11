Le ultime due gare della fase a gironi: Amazon ha deciso

Amazon Prime Video ha deciso le ultime due gare di Champions League in diretta streaming: sono Atletico Madrid-Milan e Atalanta-Villarreal

Amazon Prime Video ha scelto le ultime due gare della fase a gironi di Champions League. Sulla piattaforma streaming del colosso statunitense naturalmente si vedranno le sfide delle italiane impegnate nella giornata di mercoledì sera. Come già accaduto per le precedenti giornate della competizione, il giro proseguirà adesso con Milan e Atalanta.

Amazon Prime Video, Milan e Atalanta in diretta nelle ultime due giornate della fase a gironi di Champions

Secondo quanto riferito da ‘Calcio e Finanza’, infatti, Amazon Prime Video ha deciso di trasmettere il Milan impegnato nella decisiva trasferta con l’Atletico Madrid nella serata del 24 novembre. Dopodiché, in occasione dell’ultimo turno di Champions League, previsto per l’8 dicembre, è stata scelta la gara casalinga dell’Atalanta contro gli spagnoli del Villarreal.

Il Milan deve vincere le prossime due e sperare per raggiungere la qualificazioni per gli ottavi di finale. La gara del Wanda Metropolitano è l’ultima chance per i rossoneri di rientrare in corsa. Delicato e apertissimo il girone dell’Atalanta, in questo momento seconda a pari punti con il Villarreal, alle spalle del Manchester United.

Amazon Prime Video ha acquisito i diritti per trasmettere in Italia il miglior match del mercoledì sera fino al 2024. Varrà anche per la fase ad eliminazione diretta, fino alle semifinali. Sarà privilegiata sempre un’italiana nel caso in cui le rappresentanti di casa nostra dovessero avanzare nella manifestazione. Inoltre, la piattaforma, ogni mercoledì a partire dalle 23.15 propone tutti gli highlights di tutte le altre gare disputate nel turno di Champions.

Fino a questo momento, sono state trasmesse nell’ordine le gare di Inter, due volte di seguito la Juventus e ora il Milan nella serata di ieri.