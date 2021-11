Serie A, panchina in bilico: pronto l’esonero in caso di sconfitta

Rischia di saltare la panchina di Serie A. Il Genoa, in caso di sconfitta ad Empoli, darà il benservito a Davide Ballardini: rischio esonero.

Si complica il cammino del Genoa di Davide Ballardini in Serie A. Questa sera i rossoblù sono chiamati ad un esame importante contro l’Empoli allo stadio Carlo Castellani. Un match che mette in palio punti importanti, soprattutto per la squadra ligure, reduce da due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite disputate in campionato. La squadra di Ballardini è ferma a quota 8 punti e naviga in acque piuttosto agitate al quartultimo posto in elenco generale.

Genoa, Ballardini rischia la panchina di Serie A

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli è nettamente più tranquillo, a metà classifica con 15 punti conquistati. L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ racconta il momento difficile della squadra di Genova che, in caso di sconfitta questa sera in Toscana, potrebbe dire addio al proprio allenatore.

Se il Grifone dovesse perdere, infatti, la panchina potrebbe saltare definitivamente. Da tempo, oramai, il club sta studiando profili alternativi al suo per concludere al meglio la stagione e risollevare le sorti della squadra.