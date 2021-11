“Due assenti”: Juventus, la rivelazione di Allegri in conferenza

Juventus, Allegri esce allo scoperto in vista del match contro la Fiorentina di Italiano: “Kean e De Sciglio non ci saranno”.

Dopo la convincente vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, la Juventus riparte dal campionato per provare ad invertire il trend negativo in Serie A. Alla vigilia del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’incontro con la stampa: “Morata ha fatto una buona partita e finalmente ha fatto gol. E’ un calciatore che se si sblocca può avere continuità per due o tre mesi. Per la gara con la Fiorentina sono tutti a disposizione tranne Kean e De Sciglio. I viola stanno facendo bene, hanno tre punti più di noi”.

Allegri in conferenza

Poi prosegue: “Se Bonucci riposa? Vediamo. Oggi facciamo il penultimo allenamento e poi deciderò. Dobbiamo restare con i piedi per terra. Dopo la vittoria con lo Zenit non siamo diventati dei fenomeni. In campionato siamo molto indietro. Dobbiamo solo stare zitti, pedalare e lavorare”.

“Cuadrado sta bene, ha giocato tante partite e viene da due anni dove ha giocato molto bene. Per domani devo ancora decidere chi far giocare, dietro e davanti. Locatelli sta crescendo, anche McKennie sta crescendo molto. Ora è più ordinato e meno anarchico e in questo momento sta molto bene fisicamente”.