Italia-Svizzera, Olimpico con capienza al 100%? La decisione del CTS

Italia-Svizzera, arriva la risposta del Comitato Tecnico Scientifico sull’Olimpico nuovamente al 100% della capienza

Il 12 novembre è una data cerchiata in rosso per la nostra Nazionale. All’Olimpico di Roma, l’Italia di Roberto Mancini ospiterà la Svizzera per un vero e proprio ‘spareggio’ Mondiale. Entrambe le selezioni sono ai piani alti del girone e, con una vittoria, gli azzurri metterebbero in sicurezza il pass per la spedizione di Qatar 2022.

Farlo sarà tutt’altro che semplice, ma la Nazionale di Mancini potrà fare affidamento su una cornice di pubblico ben superiore, rispetto a quella vista nel precedente tra Italia-Svizzera (sempre all’Olimpico, in occasione di Euro 2020). Dal 50% della scorsa estate, la capienza dello stadio capitolino sarà almeno del 75%.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE>>> Italia, i convocati di Mancini: il CT richiama un big e sorprende tutti

Italia-Svizzera, il CTS dice ‘no’ all’Olimpico al 100% della capienza

Una percentuale che non muterà, neanche in occasione degli impegni internazionali. Attraverso una nota ‘ANSA’, si apprende che: “[…] il Comitato Tecnico Scientifico ha detto ‘no’ all’aumento della capienza del pubblico dello stadio Olimpico fino al 100% per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio, Italia-Svizzera, in programma il 12 novembre”.

Una scelta dettata dal: “[…] parere negativo per l’Olimpico è legato alla crescita dei contagi Covid, per il quale tra l’altro il Lazio rappresenta una delle Regioni più esposte”. Niente tutto esaurito al massimo della capienza, quindi. Per il match del 12 novembre, Mancini dovrà ‘accontentarsi’ del 75% del pubblico.