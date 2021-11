Italia, i convocati di Mancini: il CT richiama un big e sorprende tutti

Per le gare di qualificazione al Mondiale contro Svizzera e Irlanda del Nord, ecco i 28 convocati dell’Italia del CT Roberto Mancini

In campo il 12 e il 15 novembre, rispettivamente contro Svizzera e Irlanda del Nord, l’Italia di Mancini è pronta a blindare e ipotecare la qualificazione al prossimo Mondiale, in programma in Qatar nel 2022. Gli azzurri sono in alto nel proprio girone a 14 punti, in testa con la Nazionale elvetica. Ed il match dell’Olimpico che sarà un vero e proprio ‘spareggio’ per l’accesso alla competizione.

Per farlo, il CT Roberto Mancini ha rispolverato l’artiglieria pesante e ritrovato gran parte del gruppo vincitore dell’Europeo, lo scorso luglio. Tra questi, anche qualche gradito ritorno, come quello di Sandro Tonali. Il milanista è stato ‘escluso’ dai convocati dell’Under 21, per aggregarsi nuovamente alla Nazionale maggiore. Una chiamata quasi inevitabile, visto il rendimento di assoluto livello, offerto sinora dall’ex regista del Brescia.

Italia, tutti i convocati del CT Mancini per le gare contro Svizzera e Irlanda del Nord

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma).



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).