L’ennesima mazzata di Cassano stavolta colpisce il Milan (e l’Italia)

Antonio Cassano torna a far discutere e stavolta, nel corso della ‘Bobo TV’, non risparmia il Milan. E anche il campionato italiano

La banalità non gli è mai appartenuta. Dentro e fuori dal campo. E soprattutto, nel bene e nel male. Antonio Cassano torna a far discutere e stavolta nel suo mirino è finito il Milan. I rossoneri di Stefano Pioli sono alla vigilia del super-Derby contro l’Inter, in un avvio di stagione che sta vedendo i suoi dominare (alla pari del Napoli).

Un dominio, però, tanto netto quanto esemplificativo di alcune pecche del nostro campionato. E nonostante i molti infortuni e imprevisti che ne hanno flagellato la rosa (dai problemi muscolari, fino ai casi Covid di alcuni big), per Cassano va preso con le pinze il successo e il momento del Milan.

“La Serie A va al ribasso, il Milan ne è l’esempio”: la ‘mazzata’ di Cassano

Così, il talento di Bari Vecchia ha commentato nel corso della ‘Bobo Tv’: “Il campionato italiano ormai va al ribasso. Ed è molto sotto rispetto a quello che si possa pensare. Basta pensare che in Italia, chi gioca meglio, poi in Europa fa una fatica incredibile. Il Milan ne è l’esempio: è prima in classifica, ma in Champions ha sofferto tanto nelle quattro partite del girone. Questo conferma un dato: la Serie A, ormai, è diventato il quinto campionato in Europa”.