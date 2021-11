“La Juve vuole subito Hazard”: in Spagna sganciano la bomba

La Juve è a caccia di rinforzi per il reparto offensivo e sarebbe interessata all’attaccante belga Hazard, in uscita dal Real Madrid.

Uno degli acquisti più deludenti degli ultimi anni in casa Real Madrid è stato l’attaccante belga Eden Hazard. Il calciatore arrivò in Spagna per sostituire Cristiano Ronaldo ma è stato colpito da una serie incredibile di infortuni che ha frenato la sua ascesa. Nelle ultime sessioni i Blancos hanno provato a cedere il giocatore, ma il mega ingaggio dell’ex Chelsea ha allontanato tutte le pretendenti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

La Juve pensa al prestito di Hazard

Come riporta El Nacional il Real ha proposto il calciatore tra vari club europei, ma Bayern Monaco, Manchester United, Psg e gli sceicchi del Newcastle hanno prontamente rifiutato. Sul calciatore sarebbe però piombata con insistenza la Juventus, a caccia di rinforzi nel reparto offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Psg, il fratello del campione non si trattiene: “Quando potrà…”

Il club bianconero in estate non ha sostituito nel migliore dei modi Cristiano Ronaldo e sarebbero pronti a cogliere l’occasione con il belga. Il quotidiano sottolinea che la Juve potrebbe chiedere Hazard in prestito già dalla prossima sessione di calciomercato, in programma a gennaio.