PSG, il fratello del campione non si trattiene: “Quando potrà…”

Il fratello e agente di Sergio Ramos mette a tacere le speculazioni circa un possibile divorzio anticipato con il PSG.

Da quando è iniziata la stagione di Ligue 1 Sergio Ramos non ha ancora esordito con il PSG. Di settimana in settimana il suo debutto viene rimandato. E così, naturalmente, le voci di un suo possibile addio anticipato al club parigino si fanno sempre più insistenti.

L’ex calciatore del Real Madrid, arrivato in estate durante la faraonica campagna acquisti del PSG, continua a vedere il campo da gioco da lontano. Le speculazioni circa il suo stato di salute hanno coinvolto buona parte dei media sportivi francesi.

A fare parziale chiarezza ci ha pensato Renè Ramos, fratello e agente di Sergio, che, intervistato da El Mundo, ha immediatamente stroncato tutte le speculazioni: “Non ci sarà nessuna rescissione anticipata e nessun ritiro. Si tratta di un problema fisico e tornerà a giocare appena pronto.”

Non solo Sergio Ramos: l’infermeria del PSG è piena

Il PSG però al momento ha fretta capire i tempi di recupero di una delle sue stelle. Anche perché Pochettino sta facendo i conti con un’infermeria sempre più affollata. Oltre a Ramos infatti i parigini devono valutare le condizioni di Messi, Verratti e Kimpembe.

E se in Ligue 1 il margine di vantaggio sulla seconda può far dormire sogni tranquilli, è in Champions League che i parigini hanno bisogno di avere la rosa al completo. La qualificazione agli ottavi, dopo i mezzi passi falsi contro Lipsia e Brugge e con la trasferta a Manchester sponda City in programma, non è ancora sicura e di certo il tecnico Pochettino vorrà affrontare i prossimi due match europei con la rosa quanto più al completo possibile.