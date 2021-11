“Ha superato l’ex Juve”: Shevchenko verso il Genoa, spunta il retroscena

Il Genoa ha scelto Shevchenko per sostituire Ballardini: annuncio in arrivo a breve. Battuta la concorrenza dell’ex Juve Pirlo.

Ai titoli di coda l’esperienza sulla panchina del Genoa per Davide Ballardini. Il tecnico, dopo la brutta prestazione di ieri (pareggio acciuffato soltanto nei minuti conclusivi della gara contro l’Empoli), virtualmente è stato già esonerato dalla proprietà. A sostituirlo, come confermato dall’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, sarà Andriy Shevchenko atteso nelle prossimi giorni in Italia.

Genoa, ecco Shevchenko in panchina

L’ex Ct della nazionale ucraina, in particolare, firmerà un contratto biennale da 2 milioni netti all’anno. La trattativa è da considerare chiusa, con l’annuncio ufficiale atteso entro la prossima settimana. È quindi lui il nome scelto da 777 Partners per rilanciare le ambizioni della squadra, attualmente al quartultimo posto a quota 9 punti (a + 3 dal fanalino di coda Cagliari impegnato domani con la Roma).

Per il Pallone d’Oro del 2004, che agli ultimi Europei ha portato la propria selezione fino ai quarti di finale (poi è arrivata l’eliminazione per mano dell’Inghilterra), si tratta della prima sfida in un club della Serie A. In lizza, oltre a lui, c’era anche Andrea Pirlo: un profilo, il suo, che non ha convinto però fino in fondo la dirigenza rossoblù. La nuova era del Genoa sta per iniziare: c’è Sheva al comando.