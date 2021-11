“Quarto esonero…”: la dura previsione di Moggi su Mourinho

L’ex dg della Juve Luciano Moggi era stato pungente su Mourinho: “Non vorrei finisse con un quarto esonero”. Il lusitano ora può rispondere a modo suo

La Roma ha calato il suo ritmo e si sono subito sollevati i primi mugugni intorno a José Mourinho. Il tecnico giallorosso sta vivendo le prime difficoltà della sua esperienza romana. A punzecchiarlo dopo la brutta sconfitta nella gara con il Bodo Glimt di due settimane fa sono arrivate anche le parole di Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus fino allo scoppio della vicenda Calciopoli. Oggi, lo ‘Special One’ può rispondere alla sua maniera.

Roma, Mourinho può rispondere a Moggi. L’ex Juventus disse: “Mi auguro non chiuda con il quarto esonero”

La Roma ha un’occasione da non perdere. I giallorossi possono ripagare con la stessa moneta il Bodo Glimt dopo la bruttissima sconfitta subita due settimane fa per mano dei norvegesi. Quella scritta in Conference League resta una delle pagine meno belle della storia europea dei giallorossi che all’Olimpico hanno quantomeno la possibilità di rimediare. Mourinho non può non sfruttare il match per zittire il ‘rumore dei nemici’. Come quello arrivato attraverso Moggi che in quella circostanza in una dichiarazione all’Adnkronos disse: “Penso che i tre esoneri consecutivi di Mourinho non siano frutto della casualità. Probabilmente farebbe meglio a riposarsi un attimo. Ha avuto una carriera brillante, mi dispiacerebbe se finisse con il quarto esonero”.

La traiettoria di José Mourinho nelle ultime stagioni è stata condizionata da alcuni passaggi a vuoto. Il tecnico portoghese ha vinto l’ultimo trofeo nel 2017. Dopodiché sono arrivati più bocconi amari che altro.

Nel corso della sua carriera da allenatore, lo ‘SpecialOne’ ha vinto comunque molti ‘tituli’: 2 Champions League, 2 Europa League, 1 Supercoppa Uefa, 3 Premier League, 3 Liga, 2 Liga Nos, 2 Supercoppe spagnole, 2 Coppe portoghesi, 2 Supercoppe portoghesi, 1 Coppa d’Inghilterra, 4 Coppe di Lega inglesi, 2 Supercoppe inglesi. Inoltre è stato due volte campione d’Italia, una volta vincitore della Coppa Italia e una della Supercoppa Italiana.