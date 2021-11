Inter, Correa accende il derby: frecciata al Milan alla vigilia del match

Correa, tornato alla ribalta grazie alla doppietta all’Udinese, accende il derby caricando l’Inter. “Non ci sentiamo inferiori”.

Dentro o fuori. A -7 dalla vetta, l’Inter non può permettersi ulteriori passi falsi. La sfida contro il Milan in programma domani sera, per i nerazzurri, rappresenta un crocevia di fondamentale importanza per continuare ad accarezzare il sogno scudetto. Ecco perché oggi a caricare l’ambiente ci ha pensato Joaquin Correa, nel corso di un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Questo è il derby della svolta”.

Inter, Correa accende il derby e carica i compagni

La squadra è reduce da due vittorie consecutive in campionato e punta a servire il tris. “Si tratta di una partita speciale, una di quelle che possono cambiare la stagione: i tifosi nerazzurri ci chiedono una grande gioia e noi vogliamo dargliela”. L’argentino, autore della doppietta che ha consentito all’Inter di battere l’Udinese nel penultimo turno, partirà dalla panchina ed una volta in campo proverà a migliorare il proprio bottino (4 reti in 10 apparizioni totali).

Nessun timore reverenziale nei confronti dei rossoneri. “Di sicuro nessuno di noi si sente inferiore al Milan. In caso di sconfitta a -10 sarebbe già addio allo scudetto? È sbagliato – ha detto l’ex Lazio – fare questi calcoli, dobbiamo ragionare al contrario e pensare a quanto sarebbe importante risalire a -4: con una vittoria può cambiare tutto, sarebbe un messaggio e significherebbe che possiamo ancora essere protagonisti”.