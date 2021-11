“Non ci vedo”: Juve-Fiorentina, il calciatore ha bisogno del collirio

Curioso scontro nel match tra Juve e Fiorentina. Problemi ad un occhio per Terracciano dopo uno scontro fisico con De Ligt.

Nel corso del primo tempo dell’anticipo di Serie A tra Juventus e Fiorentina è avvenuto un particolare quanto curioso episodio. Dopo uno scontro di gioco tra De Ligt ed il portiere viola Terracciano quest’ultimo ha avuto la peggio con un problema all’occhio. De Ligt ha casualmente colpito con un dito nell’occhio l’estremo difensore avversario.

Terracciano ha avuto problemi per diversi minuti ed a causa sono dovuti entrare i sanitari in campo per somministrare gocce di collirio nell’occhio del portiere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il retroscena sui problemi di Terracciano in Juve-Fiorentina

I problemi di Terracciano sono andati avanti per diversi minuti ed ad un certo punto, come riporta Dazn, il portiere ha detto al tecnico gigliato Vincenzo Italiano ‘Non ci vedo, non ci vedo’.

LEGGI ANCHE >>> “La Juve vuole subito Hazard”: sganciano la bomba dalla Spagna

Ad un certo punto il tecnico della Fiorentina ha detto al secondo portiere Rosati (ex Napoli) di andare a scaldarsi. Fortunatamente per gli ospiti, che hanno già fuori per infortunio Dragowski, il calciatore si è ristabilito ed ha giocato senza problemi gli ultimi minuti del primo tempo.