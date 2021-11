Juve, svolta a centrocampo: l’obiettivo ha chiesto la cessione, vuole Torino

La Juve ha trovato l’accordo con Witsel, che non intende rinnovare il contratto in scadenza con il Borussia Dortmund.

Il primo mattone per rilanciare il centrocampo di Massimiliano Allegri sarà lui. Poi, si penserà a Dusan Vlahovic sul quale però di recente sono piombati il Tottenham, l’Arsenal ed il Manchester City. La Juventus, a gennaio, ripartirà da Axel Witsel il cui contratto con il Borussia Dortmund scade a giugno. Il belga, al momento, non ha intenzione di restare in Bundesliga ed ha chiesto di poter andar via già nella prossima sessione di mercato.

Juve, Witsel pronto a trasferirsi a Torino

Il suo futuro, stando a quanto riportato dal sito ‘Sport.Vild’, è proprio a Torino. I contatti tra Witsel ed il club bianconero sono andati avanti in questi giorni, al punto da produrre la classica fumata bianca. Nel caso in cui l’operazione venisse confermata, il giocatore a livello numerico andrebbe a prendere il posto di Aaron Ramsey, ai ferri corti con l’ambiente dopo gli ultimi problemi fisici accusati e finito nel mirino del Newcastle.

Il mediano del Dortmund, fin qui, ha totalizzato 17 presenze tra campionato e coppe varie (bessun gol ed assist per lui). La Juventus lo vuole, nonostante abbia già compiuto 32 anni, per la sua capacità di far girare il pallone velocemente con pochi tocchi e recuperarlo dai piedi degli avversari. Qualità molto apprezzate da Allegri, che non a caso ha chiesto rinforzi alla dirigenza. In seguito, come detto, ci si concentrerà su Vlahovic atteso protagonista della sfida odierna che vedrà di fronte proprio Juventus e Fiorentina.