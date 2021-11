“È stato orribile”: l’inaspettata rivelazione dallo spogliatoio della Juventus

McKennie parla delle difficoltà vissute nelle scorse settimane, facendo mea culpa. Il centrocampista della Juventus pronto al rilancio.

Da oggetto misterioso a protagonista assoluto, insieme a Paulo Dybala, della Juventus che sta provando a rilanciarsi dopo le ultime delusioni vissute in campionato. Weston McKennie, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘The Atlethic’, ha parlato a cuore aperto delle difficoltà vissute nelle scorse settimane in bianconero e con la nazionale statunitense facendo mea culpa. “Personalmente, ammetto che non sia stato un buon inizio di stagione per me”. Il centrocampista, in seguito, ha approfondito il discorso.

Juventus, McKennie parla delle difficoltà vissute

“Il primo paio di mesi è stato terribile, soprattutto venendo da una stagione come quella che ho fatto l’anno scorso. C’erano molte aspettative e tanta pressione. Penso che tutte le cose che mi sono successe negli ultimi mesi sicuramente hanno pesato un po’ perché le mie performance si alimentano anche dal mio livello di fiducia in me stesso e da quello che sento, e nella fiducia che sento dallo staff tecnico”. A frenarlo, in particolare, sono state alcune scelte extracampo che di fatto non gli hanno poi consentito di esprimersi al meglio all’interno del rettangolo di gioco.

“Abbassare la testa subito dopo e pensare solo a lavorare. Tutti avevano da dire sul mio conto anche se non tutti sapevano cosa stavo attraversando, quindi il modo migliore per superare il momento è stato pensare a lavorare”. Ora il peggio, come dimostrano le 2 reti consecutive siglate al Sassuolo e al Verona nonché la buona prestazione in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, sembra alle spalle ma la Juventus avrà di nuovo bisogno di lui domenica: all’Allianz Stadium, infatti, arriverà la Fiorentina del grande sogno di mercato Dusan Vlahovic e la squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi altri passi falsi. Servono i gol dei centrocampisti e Weston è pronto a ripetersi.