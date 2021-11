Parla Aurelio De Laurentiis. Il patron del Napoli ha preso posizione riguardo un argomento spigoloso, il rinnovo di Lorenzo Insigne

In casa Napoli resta uno il tema spigoloso, del quale si parla da mesi ma che non ha ancora trovato una quadra. Il rinnovo di Lorenzo Insigne, infatti, resta un argomento di discussione che tiene accesa l’attenzione di tifosi ed addetti ai lavori. E’ quanto meno singolare che il capitano della squadra azzurra, a pochi mesi dalla fine del contratto, non abbia ancora trovato un accordo con il Napoli.

Singolare, certo, ma anche pericoloso. Il rischio di perdere Insigne a zero, considerando il poco tempo che resta per trovare una quadra, è assolutamente concreto. Eppure, nelle scorse settimane sembra ci sia stato un avvicinamento tra dirigenza e procuratore del giocatore nativo di Frattamaggiore, ma al momento non si vede nemmeno l’ombra di un accordo.

Napoli, De Laurentiis parla del rinnovo di Insigne

I prossimi mesi saranno decisivi. La verità è che nemmeno il Napoli, com’è ovvio, vorrebbe perdere il suo capitano a zero. Sia per una questione di valore economico, ma anche per quello che rappresenta il giocatore per la piazza. Dopo anni di crescita costante, Insigne sembra davvero arrivato all’apice della sua maturazione, ed ecco perchè anche Spaletti – che lo ha elogiato più volte – vorrebbe goderselo il più possibile.

Ne ha parlato oggi il presidente Aurelio De Laurentiis, presente alla “Race of the cure”, evento dedicato alla prevenzione. “Nella mia vita, nel cinema come nel calcio, non ho mai forzato la mano. Significa lasciare agli altri la decisione migliore per la loro vita, professione e futuro”, ha detto il patron azzurro.

Il presidente del Napoli ha poi proseguito entrando nel merito della questione: “Se Insigne vorrà continuare, lo accoglieremo a braccia aperte. Se penserà che il suo percorso a Napoli sia concluso ce ne faremo una ragione, lui per primo se dovesse deciderlo e poi noi che dovremmo accettare questa decisione”.