“Ero sempre meno felice…”, Giroud non ha dubbi sull’arrivo al Milan

Giroud ha rilasciato una lunga intervista a ‘L’Equipe’ in cui ha parlato del suo presente in Serie A e del suo passato al Chelsea.

Olivier Giroud, dopo una lunga trattativa di calciomercato e un ‘corteggiamento’ sfrenato nei suoi confronti, è arrivato al Milan lo scorso 17 luglio. I rossoneri l’hanno voluto fortemente in squadra e il francese ha deciso così di (ri)lanciarsi in una nuova avventura. Dopo aver trascorso tre anni al Chelsea, ha infatti deciso di lasciare la Premier League e conoscere una nuova realtà come quella della Serie A. In un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’ ha, dunque, parlato proprio delle motivazioni che l’hanno spinto a cogliere l’opportunità del cambiamento.

Milan, Olivier Giroud confessa: “Volevo scoprire l’emozionante Serie A”

Il campione francese, Olivier Giroud, ha rilasciato dichiarazioni interessanti ai taccuini del quotidiano francese ‘L’Equipe’. Ha, infatti, voluto così raccontare le motivazioni del suo arrivo in Serie A: “Volevo scoprire questo campionato molto emozionante, raccogliere una nuova sfida“.

Il nuovo attaccante rossonero, però, ha spiegato anche il motivo principale per cui ha colto l’occasione per trasferirsi in Italia e lasciare la Premier League: “La scelta è nata anche per dare una spinta alla mia carriera. Non ci sono stati problemi di natura diversa con il Chelsea, ma alla fine ero sempre meno felice avendo poco spazio in campo“.