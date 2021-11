Mazzarri fa un appello a Dio su Dazn dopo la sconfitta con l’Atalanta

L’allenatore del Cagliari Mazzarri ha fatto un appello a Dio dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Quel Signore lassù si accorgerà di noi”

Il Cagliari non riesce a risollevarsi. Con la sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta, i sardi sono rimasti collocati all’ultimo posto in classifica. Oggi scenderanno in campo Salernitana, Venezia e Sampdoria pertanto il divario dalle altre squadre in lotta per la salvezza potrebbe anche aumentare.

Walter Mazzarri sembra non sapere più a quale santo votarsi. Anzi, invoca proprio un aiuto ‘dall’alto’ per rimediare a una situazione che si sta facendo ogni giorno sempre più complicata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, il momento difficile continua e Mazzarri invoca un aiuto: “Quel Signore lassù non si è accorto di noi”

Il momentaneo pari di Joao Pedro non è stato sufficiente al Cagliari per evitare la sconfitta contro l’Atalanta. La squadra sarda ha mantenuto il risultato di parità conquistato dopo l’iniziale vantaggio ospite firmato da Pasalic in apertura per 16′. Prima del riposo, infatti, Zapata ha riportato avanti i bergamaschi, che hanno poi mantenuto lo scarto fino al termine della partita.

Ai microfoni di Dazn, Walter Mazzarri ha mostrato il suo rammarico non solo per la sconfitta ma pure per la situazione di contingenza che si è creata nel suo gruppo, con vari calciatori infortunati. L’infermeria e il calendario non hanno permesso al Cagliari di lavorare come il tecnico avrebbe desiderato. Facendo riferimento a queste situazioni e alla prestazione compiuta con l’Atalanta, il toscano ha sorpreso tutti durante l’intervista post partita: “La prova della squadra mi è piaciuta, ripartiamo da questa. Prima o poi quel Signore lassù si accorgerà anche di noi, finora non sembra essersene accorto. I ragazzi hanno dato tutto, ci mancavano sei titolari. Bisogna evitare di guardare la classifica sperando di recuperare qualche giocatore, succedono cose assurde. In più ci si allena poco e si gioca sempre”.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho fa fuori un top: cambio modulo in arrivo

Contro la formazione di Gasperini, intanto, per i rossoblù è giunta l’ottava sconfitta in dodici partite. I sardi hanno conquistato soltanto una vittoria e tre pareggi ma soprattutto hanno perso le ultime quattro gare consecutive.

Da quando il tecnico di San Vincenzo si è seduto sulla panchina del Cagliari, ha collezionato soltanto cinque punti in nove partite: una media di 0.56, insufficiente per pensare di poter competere per ottenere la permanenza.