Roma, Mourinho fa fuori un top: cambio modulo in arrivo

Mourinho farà giocare la sua Roma con una difesa a tre nella gara di oggi contro il Venezia. A farne le spese è Zaniolo.

La Roma di José Mourinho oggi affronterà il Venezia in trasferta nel match delle 12.30. I giallorossi non stanno attraversando un buon periodo di risultati e di forma dopo la sconfitta contro il Milan in campionato ed il solo punto realizzato nelle due gare contro il Bodo/Glimt in Conference League.

I capitolini devono rispondere alle vittorie di ieri dell‘Atalanta e della Juventus nella corsa per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. La Roma ha vinto solo un match nelle ultime sei gare tra campionato e Conference League. Mourinho cercherà di cambiare la rotta nella partita di domani contro il Venezia.

Roma, Mourinho farà partire Zaniolo dalla panchina contro il Venezia

Come quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, il tecnico portoghese effettuerà un cambio di modulo per affrontare la squadra di Zanetti: i giallorossi passeranno da una difesa a quattro ad una difesa a tre. El Shaarawy, tra i più in forma di questo periodo, giocherà dal primo minuto.

La ‘vittima’ di questo cambiamento di modulo di Mourinho sarà Nicolò Zaniolo, che partirà dalla panchina contro il Venezia. Il giovane calciatore italiano, insieme ad Abraham, è stato fischiato dall‘Olimpico dopo la sostituzione durante la gara contro il Bodo/Glimt di giovedì.