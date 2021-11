Calhanoglu spiazza il Milan: insolito messaggio prima del derby

Hakan Calhanoglu si presenta da ex al Derby di Milano: il suo messaggio, insolito, fa però scattare lo sdegno dei tifosi rossoneri.

Il Derby tra Milan e Inter, si sa, dà una carica particolare ai tifosi delle squadre di Milano. Una rivalità che dura da decenni e che genera un’attesa di non poco conto. Un testa a testa solitamente ricco di colpi di scena, sul campo ma anche al di fuori di esso. Proprio come avvenuto questa volta con Hakan Calhanoglu. Il post caricato su ‘Instagram’ dal turco nella giornata di ieri, infatti, non è particolarmente piaciuto ai tifosi rossoneri. Occhi dunque puntati su di lui, allora, uno degli ex più attesi del match.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Inter, Calhanoglu nel Derby da ex: il post che spiazza i tifosi rossoneri

Hakan Calhanoglu ha voluto, quindi, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, far sapere ai propri seguaci di essere pronto ad affrontare il Derby che lo vede protagonista in quanto ex del Milan. Il trequartista turco, infatti, ha lasciato il club rossonero il primo luglio del 2021, dopo averci trascorso quattro anni (arrivato nel 2017 dal Bayer Leverkusen). Ha raggiunto, così, l’altra parte del Naviglio a parametro zero. Una decisione che non è piaciuta molto ai rossoneri, che non hanno apprezzato neppure il post pubblicato dal turco.

LEGGI ANCHE >>> Juve, Vlahovic ha incantato Agnelli: il gesto dopo il gol di Cuadrado

L’attuale giocatore dell’Inter ha pubblicato, infatti, una foto realizzata grazie a un ben fatto fotomontaggio: in essa è rappresentato lui stesso due volte, da un lato in nerazzurro e dall’altro in rossonero. I ‘due Calhanoglu’ si guardano e si affrontano. Lo sfondo è quello di San Siro e la didascalia recita: “È l’ora“. I commenti al di sotto di essa sono arrivati, in sole 16 ore, a 9533. I tifosi rossoneri, in particolar modo, non hanno apprezzato particolarmente il messaggio rivolto anche a loro.