Juve, Vlahovic ha incantato Agnelli: il gesto dopo il gol di Cuadrado

La Juventus è tornata a vincere di misura per 1-0 contro la Fiorentina: il gesto di Vlahovic, però, non è passato inosservato.

La Juventus, grazie al gol di Cuadrado arrivato al 91′, è tornata a vincere in Serie A e l’ho ha fatto ancora una volta di misura. Il risultato finale, infatti, è stato proprio quello di 1-0, con la rete del sudamericano arrivata in una partita ostica e quando i tifosi bianconeri presenti all’Allianz Stadium, forse, iniziavano a non sperarci più. Proprio subito dopo il gol subito, Dusan Vlahovic è stato protagonista di un gesto che ha colpito i presenti allo stadio e la dirigenza bianconera, che vorrebbe averlo con sé in squadra.

Juve-Fiorentina, il gesto di Vlahovic che ha colpito i bianconeri

Una partita non semplice quella giornata nel pomeriggio di ieri all’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina. I viola sono rimasti in dieci a causa dell’espulsione, per fallo da seconda ammonizione, di Nikola Milenkovic al 73′. L’unico gol della partita, segnato da Cuadrado, è arrivato solo al 91′. Ed è proprio dopo questo gol, che è arrivato anche il gesto di Dusan Vlahovic che avrebbe appunto ‘incantato’ Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera.

Secondo quanto riferito da ‘juventusnews24.com’, infatti, la dirigenza bianconera, che segue con grande interesse il profilo dell’attaccante viola, avrebbe apprezzato molto il suo gesto arrivato dopo la rete subita. Il suo spirito battagliero, infatti, non è mai passato inosservato durante il match (nonostante la copertura sempre presente su di lui di De Ligt). Il serbo, così, ha preso il pallone subito dopo il gol e l’ha riportato a metà campo per riprendere subito e per dare un segnale ai suoi: non arrendersi mai, nonostante l’inferiorità numerica e il gol subito a tre minuti dalla fine della gara.